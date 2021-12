España y Serbia coinciden en el mismo grupo de la Copa ATP

España jugará en el Grupo A de la Copa ATP junto a la Serbia del número uno del mundo, Novak Djokovic, y Noruega y Chile, tras el sorteo celebrado en Australia de los emparejamientos de los 16 países que disputarán la tercera edición del torneo en Sydney, del 1 al 9 de enero de 2022.

Here are your 2022 #ATPCup groups. Who's your pick? ??



Comment below ?? pic.twitter.com/gActBUCQfA