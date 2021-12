España se medirá a Serbia, Chile y Noruega en la primera ronda de la ATP Cup

El equipo español liderado por Roberto Bautista (19) y Pablo Carreño (20) se estrenará el día de Año Nuevo en la en la Copa ATP frente a Chile, encabezada por Cristian Garín (17), en lo que será el primer partido de la fase de grupos.



El choque de los españoles frente al conjunto sudamericano se disputará en horario matutino en la Ken Rosewell Arena de Sídney y estará compuesto por el primer individual que enfrentará a Carreño con Alejandro Tabilo (138), el segundo individual que disputarán Bautista y Garín, así como por el dobles que se determinará una vez finalicen los dos primeros partidos.



El equipo español se enfrentará en segunda ronda del grupo A a Noruega (3 de enero) y a Serbia en tercera (5 de enero), y deberá ganar todos los encuentros dado que tan sólo un equipo avanzará a la siguiente ronda de unas semifinales que se disputarán el 7 y 8 de enero.

Here are your 2022 #ATPCup groups. Who's your pick? ??



Comment below ?? pic.twitter.com/gActBUCQfA