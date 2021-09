Emma Raducanu completa su historia de ensueño y se corona campeona en Nueva York

Emma Raducanu ha hecho historia a sus 18 años coronándose en Nueva York al vencer 6-4 6-3 a Leylah Fernández, 19 años. La británica ha firmado una de las historias más sorprendentes de la historia reciente del deporte al conquistar el título desde la fase previa.

En su camino, la jugadora nacida en Canadá, pero nacionalizada británica porque se fue a los pocos años a Inglaterra, ha vencido a jugadoras de la talla de Bencic, Sakkari y la número dos del mundo, Sabalenka, además de a la española Sara Sorribes que está firmando un magnífico año y una Leylah Fernández que ha protagonizado un torneo sensacional a sus 19 años firmando su primera final de Grand Slam.

Raducanu emergió en Wimbledon a través de una Wild Card siendo una de las sorpresas del torneo al alcanzar los octavos, sin embargo, este hito supera cualquier barrera al convertirse en la primera persona en ganar un Grand Slam desde la fase previa, lo ha hecho a sus 18 años y además, con únicamente tres meses dentro del circuito profesional.

Wimbledon, Chicago y a la tercera, en Flushing Meadows, ha marcado su nombre en la historia del tenis. Una jugadora que en agosto estaba jugando ITF en el propio Estados Unidos. Una narrativa alucinante dentro de un US Open tremendo con dos jugadoras menores de 20 años en la gran final.