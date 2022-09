Djokovic: "Lo mejor era que Nadal y Federer jugaran juntos, su rivalidad ha sido muy especial"

El serbio Novak Djokovic aseguró que, al ver la retirada de Roger Federer, pensó en cómo quiere que sea la suya y que desea que cuando esto ocurra tenga a sus mayores rivales a su lado.

Djokovic, que perdió este domingo en la Laver Cup con unos problemas en la muñeca, atendió a los medios españoles en la zona mixta del torneo y habló sobre si ha pensado en cómo quiere que sea su retirada al ver la de Federer.

A valiant effort from Team Europe on what was a uniquely memorable week in London.#LaverCuppic.twitter.com/BICNBIw8Ej