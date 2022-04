Djokovic confiesa que sufre una enfermedad que "no es coronavirus, es otra cosa", pero no entra en detalles

El tenista serbio Novak Djokovic cedió (6-2, 6-7(4), 6-0) este domingo ante el ruso Andrey Rublev en la final del torneo de Belgrado, de categoría ATP 250 y celebrado sobre tierra, un rival que vuelve a entonarse en 2022 con su tercer título.

En el desempate del tercero, Djokovic dio un bajón (6-0) que después explicó que fue parecido a lo que le sucedió en Montercalo. "Es un poco preocupante, solo puedo pensar que es por la enfermedad que me golpeó hace unas semanas", dijo.

"Pero saco cosas positivas, he ganado tres partidos con remontada, estoy haciendo las mismas cosas de siempre. Espero mejorar cada semana y estar listo para Roland Garros", añadió.

En relación a esa enfermedad, en tenista serbio aseguró tras el partido que "no es el covid-19, es otra cosa en la que no voy a entrar en detalles porque no creo que sea necesario" y que le "estaba afectando a mi cuerpo y a mi metabolismo".

Por otra parte, Djokovic asegura que físicamente "estoy mejorando, jugando a tres sets", pero debido a esa enfermedad "es preocupante el tener esta sensación en la pista, particularmente, porque no lo he tenido durante muchos años".

El serbio además habló de la sanción de Wimbledon a los tenistas rusos y bielorrusos: "No estoy de acuerdo con esta decisión en absoluto".

"Puedes emitir un comunicado que intente cambiar algo, pero en una escala mayor políticamente son los gobiernos o federaciones locales los que deciden prohibir la participación de jugadores rusos y bielorrusos", añadió Djokovic en relación a este tema.