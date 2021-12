Desesperado mensaje de Benoit Paire tras su nuevo positivo por Covid: "No puedo lidiar más con esta mierda"

Benoit Paire es uno de los tenistas más controvertidos del circuito. El francés, actual número 46 de la ATP, ha tenido problemas durante el 2021 por su comportamiento que le llevó en el mes de marzo a afirmar en una entrevista que había dejado de entrenar y solo jugaba para mantener su actual tren de vida.

Sus polémicas, incluso, le llevaron a ser apartado por su país de los Juegos Olímpicos por "conducta inapropiada". Y es que Paire llegó a reconocer que el coronavirus le había trastornado y le llevó incluso a odiar el tenis.

Ahora, tras un nuevo positivo, ha escrito un durísimo mensaje en su cuenta de Twitter contra la pandemia en el que también carga contra la ATP: "Hola, me llamo Benoit Paire y por 250ª vez doy positivo por Covid. Honestamente no puedo lidiar más con esta mierda. ¿Qué como estoy? Por culpa del Covid tengo mocos, pero por culpa de todas estas cuarentenas pasadas en una habitación de hotel al otro lado del mundo, no me siento bien mentalmente. ¡El año pasado fue duro y este año empieza exactamente igual!", escribió.

"Solo una cosa, estoy al 100% a favor de la vacuna, pero vivamos como antes del Covid, sino, no le veo sentido. Es secundario, pero ATP, ¿cómo defiendes a los jugadores que están en mi caso?" El galo ha dado positivo de nuevo cuando viajaba a Australia para el inicio de la temporada en el que tenía previsto participar en el Open de Australia y en la gira por el país oceánico.