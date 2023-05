Djokovic recuerda su encierro en Australia: "Me encontré solo, como una oveja rodeada de veinte lobos"

El Open de Australia de 2022 nunca será olvidado por lo que se vivió con el tenista serbio Novak Djokovic y el veto a su participación en el torneo debido a las políticas COVID que estaban establecidas en el país oceánico.

En una entrevista publicada durante las últimas horas en el medio italiano Corriere della Sera recuerda cómo fueron esos días sin poder salir del lugar en el que se encontraba.

"Una prision. No pude abrir la ventana. Me quedé menos de una semana, pero encontré gente joven, refugiados de guerra, que llevaban mucho tiempo allí. Mi caso ha servido para que salieran a la luz y casi todos han sido liberados y eso me consuela", señala Djokovic que además habla de un refugiado sirio que llevaba allí nueve años y que ahora se verá con él en el próximo US Open: "Ahora está en América, cuando vuelva este verano quiero volver a encontrarlo e invitarlo a verme en el US Open".

Djokovic incide que no puso en peligro a nadie: "No rompí las reglas. Entré en Australia con los documentos necesarios y correctos" y lamenta que una vez allí se convirtiera en un caso político: "El sistema, del que forman parte los medios de comunicación, requería un objetivo que se opusiera a la corriente principal".

"Yo fui colocado en el medio, señalado como persona non grata. Me encontré solo y me sentí como una oveja rodeada de veinte lobos. Y un hombre solo frente a los grandes medios no tiene posibilidades", se sincera el tenista serbio.

NADAL Y FEDERER

Durante la entrevista, Novak Djokovic también analiza su relación con Rafa Nadal y Roger Federer, sus grandes rivales sobre las pistas de tenis.

Finale Simple Messieurs - Novak Djokovic Srb Rafael Nadal Esp TENNIS : Internationaux de France Roland Garros 2020 - Finale Hommes - Paris - 11/10/2020 JBAutissier/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL

Sobre Federer reconoce que "nunca hemos sido amigos, entre rivales no se puede; pero nunca hemos sido enemigos. Siempre he tenido respeto por Federer, fue uno de los más grandes de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he estado cerca de él".

Por otro lado, en relación a Rafa Nadal, Djokovic sí que reconoce un acercamiento, el cual ya no existe: "Nadal es solo un año mayor que yo, los dos somos géminis, al principio hasta íbamos a cenar juntos, dos veces. Pero incluso con él la amistad es imposible. Siempre lo he respetado y admirado mucho".