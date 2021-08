Carreño y Alcaraz comienzan con victoria en Winston-Salem; Ramos-Viñolas cae eliminado

Los tenistas españoles Pablo Carreño y Carlos Alcaraz han sumado sendos triunfos en el torneo de Winston-Salem (Estados Unidos), de categoría ATP 250 y que se celebra sobre pista dura, al derrotar en tres sets al surcoreano Soon Woo Kwon (6-3, 3-6 y 6-4) y al australiano Alexei Popyrin (6-7, 6-1, 7-6), respectivamente.

Carreño, flamante bronce olímpico en Tokyo 2020, llega a Winston-Salem tras alcanzar los cuartos en el Masters 1.000 de Cincinnati, y añadiendo rodaje antes de afrontar el US Open. El asturiano, principal cabeza de serie del torneo, sufrió en su estreno este martes, pero sacó adelante su primer envite con mucho oficio. El rival del gijonés en la siguiente ronda será el alemán Dominik Koepfer, quien también necesitó tres sets para alcanzar los octavos de final ante el italiano Marco Cecchinato (5-7, 6-4 y 6-4) en dos horas y dos minutos de encuentro.

