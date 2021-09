Carlos Alcaraz tumba a Tsitsipas en un partido memorable en Nueva York

Carlos Alcaraz ha derrotado al número 3 del mundo, Stefanos Tsitsipas en un partido histórico dentro de su carrera. El tenista murciano logra así acceder por primera vez a una segunda semana de Grand Slam después de conquistar la victoria más grande de su camino en el deporte de la raqueta. 6-3, 4-6, 6-0 y 7-6 para el jugador de El Palmar que ha sido llevado en volandas por una grada volcada con el tremendo nivel de Alcaraz. Flushing Meadows y Nueva York estarán por siempre en el recuerdo de la carrera del heredero, Carlos Alcaraz Garfia.

La tenista española Garbiñe Muguruza doblegó (6-4, 3-6, 6-2) a la bielorrusa Victoria Azarenka este viernes para alcanzar la ronda de octavos de final en el US Open, último 'Grand Slam' de la temporada.

???? @GarbiMuguruza reaches Round 4 of the #USOpen for the second time in her career! pic.twitter.com/BYdxUpuBFK