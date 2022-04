Carlos Alcaraz: "Que te comparen con Rafa Nadal es bueno, pero también como ponerte piedras en la mochila"

Carlos Alcaraz no se ha acobardado a la hora de decir lo que piensa sobre las insistentes comparaciones que se le hacen con Rafa Nadal.

Alcaraz, que cumplirá 19 años el próximo 5 de mayo, reconció en el programa El Hormiguero, de Antena 3, que "Siempre he dicho que si te comparan con Rafa es porque estás haciendo las cosas bien. Al final, Rafa es uno de los mejores de la historia, y que te comparen con él es bueno, en cierta parte. Por otra parte es que te estén echando piedras en tu mochila. E intento que, piedra que me echan, piedra que tiro", aunque reconoció que "poco a poco me lo voy tomando más normal, cada vez lo llevo mejor".

Carlos Alcaraz, campeón del Godó El tenista español ganó 6-3 y 6-2 a Pablo Carreño en poco más de una hora y conquistó su tercer título de la temporada, el primero en Barcelona. 24 abr 2022 - 19:10

Alcaraz y Nadal ya saben, en este 2022, lo que es competir el uno frente al otro. Alcaraz derrocha admiración por el tenista balear. De él, destaca "obviamente, el espíritu de lucha, de no rendirse nunca y de pelear hasta la última bola. En Australia iba perdiendo y remontó de milagro, diría yo".

Carlos Alcaraz y Rafa Nadal se han enfrentado en dos ocasiones: la primera, en 2021, en el Masters 1000 de Madrid, en 1/32; y la segunda, en semifinales de Indian Wells, con triunfo para Nadal.

Ambos se preparan para una nueva edición del Madrid Mutua Open.