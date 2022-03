Alcaraz: "La primera vez Nadal me destrozó, ahora hemos jugado tres sets"

Carlos Alcaraz aseguró a los medios que se va "muy feliz" del torneo californiano y con lecciones para aprovechar en su futuro. "Del torneo me llevo que estoy preparado para seguir creciendo, para estar entre los mejores. Creo que tengo nivel para estar ahí entre los top 10. Lo he demostrado en este torneo ganando a jugadores muy buenos y poniéndoselo difícil a Rafa", explicó. "Ahora toca seguir. Pero de este torneo me llevo que estoy en el buen camino, que tengo que seguir trabajando con mi equipo de la manera en que lo estoy haciendo y que estoy al nivel", añadió.

Con solo 18 años, Alcaraz puso contra las cuerdas al ganador de 21 títulos de Grand Slam en un encuentro marcado además por el fuerte y muy molesto viento que sopló en el segundo set. Alcaraz apuntó que "las condiciones fueron duras" en ese segundo set y señaló que ambos jugadores intentaron "sobrevivir" más que otra cosa durante esa manga. "No creo que fuera un partido de tenis en el segundo set", dijo.

Alcaraz, que jugó su primera semifinal de un Masters 1000, admitió que en la tercera manga quizá le afectaron demasiado los nervios. "La próxima vez que juegue lo haré más calmado, más relajado. Si juegas contra Rafa, tienes que estar calmado, tienes que pensar bien en los momentos difíciles. Eso es lo que aprendí de este partido", explicó. "En algunos momentos pensé que era capaz de vencer a Rafa. Pero como dije tras el partido de cuartos, Rafa tiene mil vidas. Si va abajo es capaz de jugar a un gran nivel en los momentos duros. Pero sí, pensé que podía ganar el tercer set", añadió.

Este era el segundo encuentro entre Alcaraz y Nadal tras la derrota que sufrió el joven en el Masters de Madrid en 2021 por 6-1 y 6-2. "La primera vez me destrozó. Ahora hemos jugado tres sets", ironizó. Este partidazo de semifinales en Indian Wells consolida el impresionante despegue de Alcaraz hasta llegar a la élite del tenis mundial.

Nadal se deshace en elogios hacia su sucesor

Rafa Nadal elogió a su muy exigente y extraordinario rival. "Tiene todos los golpes. Puede jugar muy agresivo. Puede jugar defensivo porque es súper rápido. Puede defender bolas increíbles. Por supuesto, cuando juega agresivo es difícil de parar porque la calidad de sus bolas es muy alta", afirmó ante los medios. "Creo que tiene todos los ingredientes para ser un campeón increíble. Traté el partido no como si fuera un jugador joven. Traté el partido como si jugara contra uno de los ocho mejores jugadores del mundo. En términos de su nivel, esa fue mi sensación", añadió.

Nadal aseguró que Alcaraz tiene la "energía", la "pasión" y la "determinación" que se necesitan para triunfar en el tenis. "No tengo muchas dudas de que será grande. Por cierto, ya lo es", apuntó.

Nadal también se refirió a las difíciles condiciones del segundo set por culpa de un viento que deslució el juego y que provocó efectos y botes completamente disparatados en cada golpe. "El problema en el tenis es que no tenemos una regla para eso. No hay una regla para el viento que diga: 'Por encima de equis millas por hora tenemos que suspender el partido'", reflexionó. "Te diré una cosa. Muchas veces disfruto jugando con viento porque es un desafío para mí. Es como jugar a golf con mucho viento. Vamos a tener errores y el nivel no será tan alto, pero se trata de buscar y encontrar soluciones todo el tiempo", argumentó.