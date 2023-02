Carlos Alcaraz lucha contra los problemas musculares y pierde la final de Río ante Norrie

El tenista británico Cameron Norrie, que la semana pasada cayó ante Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Argentina, se vengó este domingo del español, número dos del mundo, al que derrotó en la final del Abierto de Río de Janeiro por 5-7, 6-4 y 7-5 en un partido que tuvo que remontar.



En un duelo de dos horas y 41 minutos muy parejo en la primera manga, el británico fue muy superior en la segunda, cuando el equipo de Alcaraz entró en la pista para vendarle la pierna derecha, y aún más en la tercera.

?? FINAL I @carlosalcaraz pierde la final del #RioOpen



???? Alcaraz 7? 4? 5?

???? Norrie 5? 6? 7?



?? Durante el partido ha sentido molestias en el muslo derecho



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/Q7PvMGQ84c — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 26, 2023



El británico, número 13 en el ránking de la ATP, impidió que el número dos del mundo defendiera el título que conquistó en 2022 en esta ciudad brasileña; que tuviera éxito en su primera defensa de un título ATP y que se convirtiera en el primer tenista en vencer dos veces en Brasil y en el primero en vencer en el mismo año el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Río.



Igualmente impidió al murciano de 19 años, vigente campeón del Abierto de Estados Unidos, sumar los 500 puntos que necesitaba para igualar al serbio Novak Djokovic en el primer lugar del ránking mundial.



Norrie finalmente consiguió una victoria en un torneo ATP este año tras haber sido finalista y perdido los de Auckland y Buenos Aires.

Cameron Norrie celebra el triunfo en la final de Rio de Janeiro ante Carlos Alcaraz. EFE









El tenista zurdo, nacido en Sudáfrica hace 27 años, también consiguió poner fin a la serie de derrotas en finales de ATP 500, ya que fue vencido en Queens 2021 y Acapulco 2022.



Además, el británico propietario de cuatro títulos y que ha disputado 14 finales se mantuvo como el tenista con mayor número de victorias en la actual temporada, con 18 triunfos.



Este fue el quinto duelo entre Alcaraz y Norrie en la ATP y la segunda victoria para el británico.

Dificultades físicas para Alcaraz

Alcaraz llegó a la final tras haber eliminado en un duro duelo en semifinales al chileno Nicolás Jarry por 6-7 (2), 7-5 y 6-0, pero Norrie también tuvo un difícil enfrentamiento de casi tres horas para derrotar al español Bernabé Zapata por 6-2, 3-6 y 7-6 (3), por lo que ambos llegaron visiblemente cansados este domingo.



La primera manga fue totalmente pareja, con ambos jugadores confirmando sus respectivos saques y Alcaraz alternando entre la red y el fondo y salvando las bolas más difíciles, hasta el duodécimo juego, cuando, con 52 minutos y un parcial de 6-5, el español finalmente le quebró el servicio a Norrie y se impuso en el set por 7-5 en 58 minutos.



El murciano desequilibró con el único directo de la manga y gracias a dos dobles faltas del británico, que tuvo que salvar cuatro break points para mantener la aparente igualdad.



Pese a que tuvo dificultades para confirmar su primer servicio en la segunda manga, Alcaraz consiguió quebrarle el primer servicio a su rival, que cayó a la pista tras un resbalón sin mayores consecuencias, para abrir una ventaja de 3-0 en 19 minutos.



Pero el británico mostró que no estaba rendido y, con dos quiebres, ganó cuatro juegos seguidos y dejó el parcial en 4-3 a su favor. Después administró su ventaja ante un Alcaraz al que le tuvieron que vendar la pierna derecha por molestias, para imponerse en el set por 6-4 en 50 minutos.



En la tercera manga el español se mostró contrariado porque las cosas no le salían, especialmente luego de que Norrie le quebrara dos servicios seguidos y abrieran una ventaja de 3-2. Pero el murciano consiguió recuperarse, devolver el quiebre y dejar el parcial igualado en 4-4.



En un demorado noveno juego Alcaraz tuvo que salvar tres break points para confirmar su servicio y abrir 5-4. Pero el británico no solo confirmó su servicio sino que volvió a quebrarle el del número dos y abrió una ventaja de 6-5. En el último juego tan solo tuvo que confirmar su saque para vencer el set por 7-5 y la final por 2-1.



El ATP 500 de Río de Janeiro, que se disputó en las canchas de tierra batida del Jockey Club Brasileño y repartió premios por 2,2 millones de dólares, forma parte de la gira sobre tierra batida en Sudamérica, que comenzó con el Abierto de Córdoba y concluye la próxima semana con en ATP 250 de Santiago (Chile).