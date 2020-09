Carla Suárez comienza su tratamiento contra el linfoma de Hodgkin: "Con valor y esperanza para lo que venga"

La tenista Carla Suárez Navarro comienza a recibir su tratamiento contra el linfoma de Hodgkin que sufre, y que hace público hace pocas semanas.

La grancanaria afronta este largo tratamiento "con valor y esperanza para lo que venga", como dijo en un mensaje publicado este lunes en sus redes sociales, al tiempo que agradeció "de corazón el apoyo". Acompañó su mensaje con una fotografía desde el centro de salud en el que ha comenzado a recibir la quimioterapia.

Preparada para comenzar los meses de tratamiento. Con valor y esperanza para lo que venga. Les agradezco de corazón el apoyo. ☺️ pic.twitter.com/VMAKoUvD9p — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) September 21, 2020

Carla Suárez no ha dejado de agradecer en público otros mensajes de apoyo que ha recibido desde que, a principios de septiembre, comunicó su enfermedad: "Lo empecé a notar hace un mes. Recuerdo cuando me dicen que es cáncer, pero me llevaban tiempo haciendo pruebas y me lo podía imaginar. Lo asimilé, lo acepté y son cosas que están a la orden del día, afecta a muchas familias. Estoy con los pies en la tierra y eso me ha ayudado mucho", confesó en El Partidazo de COPE en la entrevista realizada hace unos días con Luis Munilla.

"Meses" de tratamiento por delante

La propia tenista asegura que le esperan varios meses de 'quimio' por delante. El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. En el caso concreto de Carla Suárez, le detectaron la enfermedad tras las pruebas realizadas como consecuencia de varias molestias en el estómago. Su ánimo es bueno y el cáncer "es curable".