Boris Becker a Naomi Osaka: "¿Dónde está la p... presión?"

Boris Becker ha interpelado directamente a Naomi Osaka en una entrevista concedida a "The Times". El ex tenista alemán ha recriminado a la japonesa el por qué de los motivos de sus problemas cuando se encuentra en una situación de privilegio.

Becker, ajeno a la realidad de la salud mental y que no tiene por qué estar necesariamente asociada a una vida compleja, le preguntó a la tenista nipona: "Tienes 23 años, estás sana, tu familia está bien, ¿Dónde está la p... presión?



Los Grand Slam ofrecen su ayuda a Naomi Osaka preocupados por su salud mental Tras las retirada de la nipona de Roland Garros por sus problemas de "ansiedad" ante los medios de comunicación los cuatro torneos del Grand Slam han mostrado su ayuda a Osaka. 01 jun 2021 - 21:36

Además, el ex entrenador de Novak Djokovic puso ejemplos de lo que para él, sí es presión: "¿No lo es cuando no tienes comida que llevar a la mesa? ¿Cuando tienes que alimentar a tu familia y no tienes un trabajo? ¿Cuando sufres una lesión que te cambia la vida? ¿Eso no es más presión?"

Una vez más, el actual comentarista de Eurosport en Grand Slams, levanta polvareda con sus declaraciones.