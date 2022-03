El precioso gesto de Andy Murray con los niños afectados por la guerra en Ucrania

El tenista británico Andy Murray anunció este martes que donará todas sus premios económicos -de lo que resta de temporada- a los niños ucranianos que se están viendo afectados por la invasión rusa.

Over 7.5m children are at risk with the escalating conflict in Ukraine, so I’m working with @UNICEF_uk to help provide urgent medical supplies and early childhood development kits. 1/3