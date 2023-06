Bautista vence a Medvedev y se planta en las semifinales de Halle

El castellonense, octavo cabeza de serie del certamen, jugó uno de sus mejores partidos del año para ganar en dos disputadas mangas a un Medvedev que ejercía como primer cabeza de serie, pero que venía de sufrir para superar en octavos al serbio Laslo Djere.

El partido comenzó mal para Bautista, sufriendo un 'break' en el primer juego, pero se repuso para igualar en el siguiente. A partir de ese momento, ambos desplegaron un tenis muy práctico para conservar sus saques, con un gran porcentaje de acierto, ya que ninguno de los dos concedió una bola de rotura.

En el duodécimo juego, a Medvedev le entraron las dudas con el servicio y Bautista aprovechó su primera bola de set para cerrar a su favor por 7-5, sirviéndose de su derecha. Tras la inconsistencia mostrada en rondas anteriores, esta vez sí estaba siendo un golpe certero.

