Badosa avanza a semifinales de San José; Kyrgios vence a Tiafoe; Medvedev accede a la final de Los Cabos

La española Paula Badosa, número 4 del ránking mundial, se impuso este viernes por 7-6(4) y 6-2 a la joven estadounidense Coco Gauff, número 11, y se plantó en las semifinales del torneo de San José (California, EE.UU.), en las que le espera la rusa Daria Kasatkina.

Badosa, segunda favorita en San José, tomó ventaja en los enfrentamientos con Gauff, a sus 18 años una de las jugadoras de más proyección del tenis mundial, a la que había ganado el año pasado en Indian Wells, antes de perder este año en Doha.

La jugadora española, nacida en Nueva York en 1997, puede convertirse en la segunda tenista de su país capaz de coronarse campeona en San José, después de que lo lograra Arantxa Sánchez Vicario en 1994.

Le costó encontrar ritmo con el saque a Badosa, que perdió su servicio dos veces en sus primeros turnos y, pese a recuperar una de las dos roturas, se vio en poco tiempo restar para mantener abierto el primer parcial con el 4-5 en el luminoso.

Cometió tres dobles faltas en el 5-4 y Badosa las aprovechó para recuperar la rotura y forzar un desempate en el que lució su mejor versión competitivas, con unos maravillosos golpes pasantes y buena efectividad con el servicio.

Gauff volvió a cometer dobles faltas, dos consecutivas, que entregaron a Badosa el primer set.

Para Gauff fue un golpe psicológico. En veinte minutos, pasó de sacar por el primer set con 5-4 a favor a perder ese parcial e ir 0-2 en el segundo.

La estadounidense logró frenar su bajón al mantener su saque a cero en su segundo turno, pero Badosa le impidió retomar impulso a base de potentes servicios.

Conectó dos saques ganadores para confirmar la rotura y logró otra en el juego siguiente para escaparse 4-1 y dejar encarrilado su pase a semifinales.

Sentenció el encuentro con un definitivo 6-2 e intercambió un abrazo con su joven rival, antes de celebrar una importante victoria para su confianza, en este comienzo de los torneos en tierras americanas.

En las semifinales, Badosa se medirá con Kasatkina, número 12 del mundo, una rival contra la que ganó este año en las semifinales de Sydney, camino del título, y perdió en los octavos del torneo de Roma.

El australiano Nick Kyrgios conectó 35 saques ganadores este viernes para ganar al estadounidense Francis Tiafoe por 6-7(5), 7-6(12) y 6-2 y plantarse en las semifinales del torneo de Washington, en las que se medirá con el sueco Mikael Ymer, en una jornada en la que también avanzó el primer favorito, el ruso Andrey Rublev.

Tanto Kyrgios como Rublev se clasificaron para las semifinales tras superar dos rondas en el mismo día, pues el programa del jueves fue abandonado a causa de la lluvia caída en Washington e impidió completar los cuartos de final.

Tras eliminar al estaodunidense Reully Opelka en cuartos, Kyrgios, finalista en Wimbledon, anuló cinco bolas de partido a Tiafoe en el desempate del segundo parcial y, a base de saques ganadores, consiguió igualar el partido al llevarse el 'tie-break' por 14-12.

Tiafoe perdió la calma tras perder el segundo set y protestó con rabia al colegiado. Le costó recuperar concentración y Kyrgios lo aprovechó para completar su remontada en el tercer parcial y blindar su billete para las semifinales con un 6-2.

Su rival será una de las revelaciones del torneo, el sueco Mikael Ymer, número 115 del mundo. Venció por 6-2, 5-7 y 6-3 a un estadounidense Sebastian Korda que, horas antes, había ganado por 4-6, 6-1 y 6-2 al búlgaro Grigor Dimitrov tras más de dos horas de batalla.

La otra semifinal de Washington la disputará Rublev, número 8 del mundo, quien superó dos rondas en el mismo día, al imponerse al estadounidense Maxime Cressy por 6-4 y 7-6(10), en los octavos, y por 6-2 y 6-3 al también estadounidense Jeffey Wolf.

La lluvia también condicionó el programa de este viernes, con los partidos que fueron suspendidos temporalmente por la tarde y por la noche, pero sin impedir que se completara el cuadro de semifinales.

El rival de Rublev en las semifinales será el japonés Yoshihito Nishioka, número 96 del mundo, que ganó una batalla de tres horas y 34 minutos por 7-6(5), 4-6 y 7-5.

El japonés, de 26 años, alcanzó su primera semifinal desde 2020, cuando fue finalista en Delray Beach y se rindió ante el estadounidense Reilly Opelka.

La estonia Kaia Kanepi (n.37) eliminó a Anna Kalinskaya (n.71), al doblegarla por 6-7(4), 6-4 y 6-3, y se enfrentará a la australiana Daria Savile, quien venció 6-1 y 6-4 a la canadiense Rebecca Marino.

La otra semifinal la jugará la china Xiyu Wang (n.95) contra la rusa Liudmila Samsonova (n.60), quien se impuso a la británica Emma Raducanu (n.10) por 7-6(6) y 6-1.

Wang doblegó por 6-1 y 6-3 a la bielorrusa Viktoria Azarenka, número 20, que estuvo notablemente condicionada por una lesión en el muslo derecho.

Azarenka tuvo que disputar dos partidos este viernes, pues su duelo de cuartos de final no se pudo completar el jueves a causa de la intensa lluvia caída en Washington.

El ruso Daniil Medvedev, número uno del ránking mundial, derrotó este viernes por 7-6(0), 6-1 al serbio Miomir Kecmanovic y se clasificó a la final del Abierto de Los Cabos, torneo categoría 500 de la ATP.

Considerado uno de los jugadores con más crecimiento en el tour en los últimos meses, Kecmanovic quebró en el cuarto juego y se fue delante por 4-1 al mantener su servicio, pero el ruso regresó con una gran variedad de golpes y gran efectividad en el servicio.

Daniil rompió el saque de Miomir en el séptimo "game", el antes y después del encuentro porque a partir de entonces el campeón del US Open se adueñó del duelo, aún cuando no pudo quebrar en el resto del primer set.

En el 'tie break', Medvedev hizo un mini quiebre y a continuación salvó una pelota con un revés paralelo en la red para ponerse delante 2-0, lo cual marcó el rumbo del desempate por muerte súbita, que ganó por 7-0.

Miomir no se recuperó del golpe; en la segunda manga sufrió un quiebre en el segundo y, aunque se recuperó de un 0-30 en el cuarto para acercarse 1-3, no tuvo capacidad de respuesta para un Medvedev que fue de menos a más.

El británico Cameron Norrie, tercer preclasificado, se impuso este viernes por 6-4, 3-6, 6-3 al canadiense Felix Auger-Aliassime y firmó su pase a la final de Los Cabos, en la que defenderá el título ante el ruso Daniil Medvedev.

En el primer set Norrie, duodécimo del ránking de la ATP, ganó el 94 por ciento de los puntos con el primer servicio y marcó diferencia a favor con un quiebre en el quinto juego en el que subió dos veces a la red y le ganó los puntos a Auger-Aliassime.

