Álex de Miñaur, investigado por haber comprado un pasaporte Covid falso

Álex de Miñaur (Sidney, Australia, 1999), tenista australiano de madre española, se suma a la lista de unas 2.200 que podrían haber pagado por un pasaporte Covid fraudulento. Telemadrid ha tenido acceso al nombre del deportista que se encuentra junto al de Omar Montes, Álex García o Verónica Echegui.

La investigación continúa abierta y la Policía se encuentra en una nueva fase del caso al descubrir que se utilizaron más claves de personal sanitario para acceder al sistema nacional de vacunación. Estos usuarios utilizaron pasaportes Covid y pruebas PCR falsas, lo que va a llevar a que se enfrenten a grandes castigos.

Omar Montes , niega haber participado en esta trama

"Es muy fácil decir que yo estoy metido en problemas sin tener pruebas de nada porque yo estoy vacunado y desde hace mucho tiempo. Es más, yo estoy a favor de las vacunas, son muy necesarias", expresó el cantante refiriéndose a una "mano negra".

Sin embargo, el periodista Manu Marlasca desmintió sus palabras apoyándose en que en esa comisaria no existe la posibilidad de renovarse el DNI. "¡Cómo hemos podido caer todos en este error! Omar, enséñanos el DNI, el renovado, que pondrá la fecha de expedición de ayer, y todo aclarado", contó. "No, no fue a hacerse el DNI, fue a declarar. Estaba citado, como las otras 1.600 personas que están investigadas, como investigado no detenido", añadió.