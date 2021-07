Alcaraz, a cuartos en Croacia; Feliciano López dice adiós a Gstaad; Nuria Parrizas, en cuartos en Gdynia

El tenista español Carlos Alcaraz superó este jueves a al eslovaco Andrej Martin (6-3 y 6-1) y se enfrentará en cuartos de final del torneo de Umag (Croacia) al serbio Filip Krajinovic. Alcaraz, junto a Albert Ramos, que derrotó a Duje Ajdukovic, es el único superviviente español tras las derrotas de Carlos Taberner y de Bernabé Zapata.

En apenas una hora y cuarto, Alcaraz se deshizo de un rival que sólo fue por delante en el primer tramo del duelo, cuando se colocó con un parcial de 1-3 peligroso de salida que obligó al jugador murciano a remontar. Once de los doce juegos siguientes fueron para un Alcaraz que remontó a lo grande.



Con paso firme en su primer torneo ATP en el que participa como cabeza de serie, mantiene intactas sus aspiraciones de ganar el torneo en Croacia.

El español Feliciano López cedió este jueves en la segunda ronda del torneo de tenis de Gstaad (Suiza), al caer derrotado ante el sueco Mikael Ymer 6-7 (6), 7-6 (7) y 6-4 tras una batalla de 2 horas y 25 minutos.



Ymer se enfrentará a la gran sorpresa de la semana, el checo Vit Kopriva.

La española Nuria Parrizas, novena cabeza de serie, accedió este jueves a los cuartos de final del torneo de tenis de Gdynia (Polonia) al derrotar 6-4 6-2 a la rusa Amina Anshba.



A sus 30 años, la granadina está disfrutando de un gran momento. En Gdynia se mantiene en la carrera por ganar su segundo título individual en el circuito de la WTA después de imponerse recientemente en Bastad. Su próxima rival, la belga Maryna Zanevska.

El español cayó en los octavos ante el serbio Dusan Lajovic, segundo favorito del torneo de Umag (Croacia), por 7-5 y 6-4.

El tenista serbio demostró su superioridad desde el fondo de la pista y supo manejarse mejor que su rival en los momentos más decisivos, en los que llegó a salvar hasta cinco bolas de rotura. Lajovic se enfrentará este viernes en cuartos al alemán Daniel Altmaier, con el que nunca antes se ha medido.

El canadiense Denis Shapovalov, máximo favorito del torneo de Gstaad (Suiza), cayó en los octavos ante el checo Vit Kopriva, número 249 del mundo, por 6-2, 3-6 y 2-6, en una hora y cincuenta minutos.

Kopriva, que nunca antes había batido a un top-10, realizó una remontada soberbia ante un Shapovalov que se mostró con falta de ritmo, ya que no competía desde que perdió en las semifinales de Wimbledon ante el serbio Novak Djokovic.

El tenista checo, habituado a competir en torneos de la categoría Challenger, consigue con esta proeza el mejor resultado de su carrera y se medirá en cuartos ante el sueco Mikael Ymer, que derrotó al español Feliciano López.

Big win for #VitKopriva at #swissopengstaad! He knocks out world number ten @denis_shapo 2:6 6:3 6:2 and will play @MikaelYmer in the quarterfinals tomorrow. #atpworldtour