Nadal debuta con un triunfo cómodo ante Isner

El tenista español Rafa Nadal cumplió en su debut y se clasificó para la tercera ronda del torneo de Roma, quinto Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, tras imponerse este miércoles al estadounidense John Isner en dos sets por 6-3 y 6-1 tras una hora y cuarto.

El balear no firmó un estreno excesivamente brillante a nivel de tenis en el inicio de su defensa del título en el Foro Itálico, aunque fue de menos a más para deshacerse del 'cañonero' americano que tuvo sus mejores opciones en la primera manga, antes de venirse abajo en la segunda.

Nadal no logró encontró su mejor ritmo hasta el segundo parcial sobre todo con su 'drive' y se quedó en nueve ganadores, por once errores no forzados, mientras que Isner pagó cara su agresividad para intentar controlar a su rival con 19 errores no forzados, muchos de ellos con su derecha.

El tenista balear se encontró con los problemas habituales de un debut y más ante un rival poco dado a mantener peloteos largos, sabedor de que hay sus opciones se reducen. Isner tiró de su fortaleza con el saque para evitar que el ganador de 21 'grandes' se sintiese cómodo y tuvo su gran oportunidad en el séptimo juego.

El americano no pudo aprovechar las dos primeras bolas de 'break' de todo el partido y lo terminó pagando caro porque el español no le perdonó en el siguiente juego y le quebró de forma clave para hacerse con el set.





Y ahí terminó la resistencia del estadounidense, cuya confianza se vio minada a la par que iba creciendo la del número cuatro del mundo. Nadal mejoró con la ventaja y más aún cuando rompió el primer saque de Isner en el segundo parcial. El balear no dio concesiones con su servicio y tampoco encontró mucha más resistencia en el de Greensboro, incapaz de volver a meterse en el duelo.

Ahora, el de Manacor, diez veces campeón en Roma, deberá elevar su nivel ante un teórico duelo de mayor nivel ante el canadiense Denis Shapovalov, que ya le puso muchas dificultades en su duelo en la arcilla roja romana del año pasado (3-6, 6-4 y 7-6).

Carreño, eliminado por Khachanov

En cambio, el asturiano Pablo Carreño no le pudo acompañar después de ser eliminado por el ruso Karen Khachanov en tres sets por 6-4, 2-6 y 6-1. El de Gijón se volvió a topar con el subcampeón olímpico, que le derrotó por tercera vez consecutiva desde que le apease de la final en Tokyo 2020.