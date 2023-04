Rublev despierta a Struff de su sueño en Montecarlo

Roquebrune Cap Martin (France), 14/04/2023.- Andrey Rublev of Russia returns the ball to Jan-Lennard Struff of Germany during their quarter final match at the Monte-Carlo Rolex Masters tournament in Roquebrune Cap Martin, France, 14 April 2023. (Tenis, Francia, Alemania, Rusia) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER