Rafa Nadal doblega a Popyrin por un doble 6-3 en Madrid, donde Badosa se queda sin final

El tenista español Rafa Nadal ha superado este jueves en los octavos de final del Mutua Madrid Open al australiano Alexei Popyrin (6-3 y 6-3) y sigue avanzando con fuerza en este Masters 1000, en el que espera rival para cuartos y en el que persigue recuperar una corona perdida en 2017.

