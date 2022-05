Nadal ve a Alcaraz como "un relevo" y cree que "cuando se le sube la adrenalina es imparable"

El tenista español Rafa Nadal explicó como "lógica" su derrota ante Carlos Alcaraz este viernes en cuartos de final del Mutua Madrid Open, ya que el joven murciano es uno de los jugadores "más en forma del mundo", mientras que él llegó sin preparación a la capital española por su costilla rota hace seis semanas.

¡RAFAEL NADAL PARERA! #MMOPEN#TenisRTVE6M



Que nadie crea que tras #ElDueloSoñado esto se ha terminado



Rafa ha vuelto por enésima vez y nunca se va a ir



La Manolo Santana lo sabe: https://t.co/MAepzDuuh6pic.twitter.com/TvEBn3uK6p — Teledeporte (@teledeporte) May 6, 2022

"Felicito a Alcaraz. Relevo evidentemente que es, uno tiene 19 y el otro casi 36 años, es un relevo. Si lo es a partir de hoy o no ya lo veremos con los meses. Estoy feliz por él, ha estado mejor que yo en varias facetas del juego. Yo necesito mejorar como he ido hablando estos días. No es nada que no entrara dentro de la lógica y se acepta", dijo en rueda de prensa.

El duelo generacional entre el campeón de 21 'grandes' y un Alcaraz en tremenda progresión el último año, se le puso cuesta arriba a Nadal desde el primer set. "Tengo que golpear más profundo a la bola, girarme más rápido con el 'drive', la velocidad y el dinamismo, se mejora con días y partidos. He jugado tres partidos, llegaba con preparación nula. He perdido con uno de los jugadores más en forma del mundo, y he tenido mis opciones", afirmó.

"Hay un camino a seguir para darme oportunidades en París. Es una derrota fácil de digerir, no le quito mérito a Carlos, está jugando bien y le deseo lo mejor para el torneo. Cuando uno llega con una dinámica positiva, todos los momentos son fáciles que caigan de un lado por costumbre y automatismos. Él lo lleva más que yo y encima es muy bueno. Era algo lógico", añadió.

Sobre su intención de afinar su juego y físico con vistas a París, Nadal confesó que pocas conclusiones puede sacar más allá de que tiene ahora menos de tres emanas de preparación. "No se puede analizar tanto. Es un torneo lejos de Roland Garros por condiciones, por la altura. Tenía claro que no quería empezar a jugar en este torneo porque es el más complicado de todos. Tenía la esperanza de empezar en Estoril y no me pude arriesgar", explicó.

Nadal valoró la semifinal entre Djokovic y Alcaraz. "Uno de los mejores de la historia contra un joven a un nivel muy alto. Djokovic lleva con un bagaje un poco más amplio de lo que llevo yo. Carlos puede ganar perfectamente. Es cierto que no puede tener el bajón del segundo set de hoy. Cuando se le sube la adrenalina es imparable. Después comete errores porque juega con riesgos, es su forma de jugar, tiene el nivel para ganar a cualquiera", terminó.