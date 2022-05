Djokovic recupera sensaciones y se planta en semifinales

El tenista serbio Novak Djokovic superó (6-3 y 6-4) al polaco Hubert Hurkacz este viernes para alcanzar la ronda de semifinales del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, donde se medirá a un español, Rafa Nadal o Carlos Alcaraz.

El número uno del mundo firmó su primer triunfo sobre un 'Top 20' esta temporada para ganar sensaciones en Madrid. 'Nole', que venció en su estreno a Gael Monfils y después llegó a cuartos sin jugar por la retirada de Andy Murray, no enfrentó ni una sola bola de 'break' de Hurkacz en la Manolo Santana.

Raising the bar! ??



???? @DjokerNole claimed his spot in the semifinals after a convincing victory over Hurkacz.



?? @TennisTV | #MMOPENpic.twitter.com/pvx1gO2vwc