Muguruza, Bautista y Davidovich siguen firmes en Roma; Sorribes, eliminada; victorias de Zverev y Thiem

La española Garbiñe Muguruza remontó un 1-4 adverso en el tercer set y triunfó por 2-6, 6-0 y 7-5 ante la estadounidense Bernarda Pera, número 69 del ránking, para avanzar a la tercera ronda del torneo de Roma, en la que se enfrentará a la doble campeona, la ucraniana Elina Svitolina.

Tras vencer el martes en su debut ante la rumana Patricia Tig, Garbiñe, número 12 del mundo, impuso su ley ante Pera, una jugadora zurda que venía expresando un buen tenis. mLa española, tres veces semifinalista en la tierra batida del Foro Itálico, salió ganadora de un partido de dos horas y dos minutos marcado por los altibajos de ambas jugadoras.

