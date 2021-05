Nadal doblega a Opelka y buscará el décimo título en Roma

El tenista español Rafa Nadal alcanzó este sábado la final del Masters 1.000 de Roma al superar (6-4, 6-4) al estadounidense Reilly Opelka, un partido serio del nueve veces campeón, concentrado y a buen nivel para aprovechar sus momentos de sacar ventaja.

15 may 2021 - 16:46

See you on Sunday, Rafa ��



���� @RafaelNadal breezes past Opelka 6-4, 6-4. #IBI21pic.twitter.com/AJrRy7TOxf