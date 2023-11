Djokovic destroza a Dimitrov y alcanza en París su 40º Masters 1.000

El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, destrozó al búlgaro Grigor Dimitrov, 6-4 y 6-3, en 1 hora y 38 minutos, camino de su séptimo título en París, el 40 Masters 1.000 de su carrera. El número 1 del mundo conforta así su liderazgo en el ránking en un torneo en el que el año pasado cayó en la final, pero que se convierte en su Masters 1.000 predilecto, en el que acumula más triunfos.

El serbio, de 36 años, que regresaba tras casi dos meses de parón, demostró que su estado de forma está intacto, a una semana de que de comienzo en Turín el Masters, que reúne a los ocho mejores del año, el torneo que cierra la temporada, en el que volverá a ser favorito para imponerse por séptima vez, la segunda consecutiva. "Ha sido una semana complicada y estoy feliz de que todo haya acabado bien", dijo.

Djokovic se mostró muy superior al búlgaro, que a sus 32 años regresaba a una final de Masters 1.000 seis años después de la última y que, en ruta hacia la final, descabezó a dos top-10, el ruso Daniil Medvedev, tercero del ránking, y el griego Stefanos Tsitsipas, sexto, pero que en la final bajó su nivel.

Acumulando los errores, muy impreciso con sus golpes de derecha, Dimitrov apenas atacó al serbio, que dominó los intercambios con más facilidad que en los tres duelos previos, en los que cedió un set en cada uno. En ningún momento dio la impresión de que estuviera en peligro la racha de triunfos consecutivos que ha ido apilando Djokovic, que a la espera de la cita de Turín marca ya 18.

