Davidovich no puede con Arthur Fils en su estreno en Shanghai

El tenista español Alejandro Davidovich se ha despedido en su estreno del torneo de Shanghái (China), penúltimo ATP Masters 1.000 de la temporada, al caer este domingo en segunda ronda ante el francés Arthur Fils (6-2 y 7-5).

El malagueño, número 25 del mundo, cedió su saque en el cuarto juego del parcial inaugural y despidió el set con otra pérdida de servicio en el último, desperdiciando la única bola de 'break' de la que dispuso. En la segunda manga, Fils arrancó con un 4-1 que Davidovich neutralizó con una rotura en el noveno juego, pero otro 'break' del tenista galo le hizo despedirse del certamen asiático tras una hora y 22 minutos de partido.

De esta manera, Davidovich deja al murciano Carlos Alcaraz, que el sábado superó son solvencia al francés Grégoire Barrère (6-2 y 7-5), como único representante de la 'Armada' en el Masters 1.000 chino. El siguiente rival del murciano será el británico Daniel Evans. Evans venció a Mikhail Kukushkin por 6-2 en el primer set y 3-0 en el segundo, momento en el que el kazajo se retiró del encuentro.

