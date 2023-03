Carlos Alcaraz conquista Indian Wells por la vía rápida y vuelve al número uno del ranking mundial

Carlos Alcaraz se hizo con el Master 1000 de Indian Wells en la madrugada de este lunes tras fulminar al ruso Daniil Medvedev en la final por 6-3 y 6-2, en un partido que se desarrolló con un fuerte viento y que el murciano liquidó en 1 horas y 12 minutos.

Con este triunfo, Alcaraz recupera el número 1 del ranking mundial de la ATP.

Es la primera vez que Carlos Alcaraz levanta el título de Indian Wells, su segundo gran triunfo del año, tras imponerse en Buenos Aires el pasado mes de febrero.





Alcaraz: "Es especial, siento el cariño de la gente"

En declaraciones oficiales, el tenista español declaró que "significa mucho volver al número uno, pero sobre todo levantar aquí el trofeo. Ya lo he dicho otras veces, que me encanta este torneo. Lo he disfrutado mucho, siento el cariño de la gente, para mí ha sido espectacular competir estos diez días".

"Por supuesto que ganar un torneo me da mucha confianza. Estoy jugando bien, aunque hoy las condiciones eran duras. Todo lo que puedo decir es que estoy muy feliz con la forma en la que he jugado. Y por supuesto, estoy buscando jugar a este nivel en Miami", sentenció.

Alcaraz dedicó la victoria a su padre, al que dejó un mensaje con el rotulador en la cámara oficial: "Feliz día, papá. Te quiero".