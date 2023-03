Badosa se despide de Miami tras desperdiciar una bola de partido

La tenista española Paula Badosa se ha despedido del torneo de Miami (Estados Unidos), de categoría WTA 1.000 disputado sobre pista dura y segundo Masters 1.000 de la temporada, después de caer esta madrugada en tercera ronda ante la kazaja Elena Rybakina (3-6, 7-5 y 6-3) en un choque en el que desperdició una bola de partido, mientras que Roberto Carballés también ha dicho adiós ante el ruso Daniil Medvedev (6-1 y 6-2).

La catalana, actual número 29 del mundo, desaprovechó su ventaja tras ganar el primer set, en el que, después de un primer intercambio de roturas en los primeros compases, se impuso en los últimos cuatro juegos a la actual campeona de Indian Wells.

Ya en la segunda manga, se adelantó 4-2 y, aunque la número siete del ranking WTA le respondió con un 'contrabreak', con 5-4 dispuso de una bola de partido que no consiguió materializar. Sí logró romper Rybakina en el undécimo juego, un 'break' vital para empatar la contienda.

En el último set, ambas tenistas defendieron sus saques hasta que la kazaja, en el séptimo juego, quebró el servicio de la española para enlazar cuatro juegos ganados de manera consecutiva y cerrar el duelo en algo más de dos horas y media de juego. Ahora, Rybakina se enfrentará el lunes en los octavos de final a la belga Elise Mertens, que superó a la croata Petra Martic en dos sets (6-4 y 6-3).

