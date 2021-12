España se jugará el pase a la fase final de la Copa Davis ante Rumanía; Serbia y Gran Bretaña, invitados

Serbia y Gran Bretaña serán los equipos invitados a las finales 2022 de la Copa Davis, en cuyas eliminatorias previas España recibirá a Rumanía los días 4 y 5 de marzo. Los ganadores de las 12 eliminatorias sorteadas este domingo, más los dos invitados y los dos finalistas de 2021, Rusia y Croacia, disputarán las finales de 2022 en una sede aún por confirmar.

The 2022 Davis Cup by Rakuten Qualifiers draw in full ??#DavisCupFinals#byRakutenpic.twitter.com/o3Uab0SNfk