Croacia se convierte en la primera semifinalista

Nikola Mektic y Mate Pavic, números uno del mundo, llevaron a Croacia a las semifinales de la Copa Davis tras vencer en Turín a Jannik Sinner y Fabio Fognini (6-3 y 6-4), que no pudieron culminar su remontada y clasificar a Italia.



Impusieron su superioridad a pesar del intento del equipo local que recurrió a Sinner para el último punto en lugar de Simone Bolelli, designado inicialmente para el choque.



Sinner, que sostuvo en la eliminatoria al equipo de Filippo Volandri tras ganar el segundo choque de individuales a Marin Cilic, no mantuvo la dinámica en el dobles. Italia, uno de los equipos más potentes de las Finales de la Copa Davis, aparentemente destinado al tramo final, se quedó en el camino.



No salió de Turín el conjunto italiano que se topó con una eliminatoria cuesta arriba en cuanto Lorenzo Sonego cayó en el primer partido con Borna Gojo por 7-6(2), 2-6 y 6-2, en dos horas y 26 minutos.







Jannik, décimo jugador del mundo, asumió el liderazgo y la responsabilidad de su equipo y, con muchos apuros, terminó por sacar adelante el enfrentamiento contra Cilic (3-6, 7-6(4) y 6-3).



Todo quedó a expensas del dobles. Mektic y Pavic eran favoritos. Lo son ante cualquiera. Y ganaron el choque decisivo después de ochenta minutos para llevar a Croacia a la quinta semifinal de su historia (2005, 2009, 2016 y 2018).



El combinado balcánico, que logró la ensaladera en el 2005 y 2018, se enfrentará el viernes, en semifinales y en Madrid, al ganador del choque entre Serbia y Kazajistán.