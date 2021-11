Bruguera: "Teniendo a Nadal pasas a ser favorito, pero el equipo es muy bueno"

Sergi Bruguera, capitán español de Copa Davis, declaró que si hubieran podido contar con Rafael Nadal pasarían a ser "favoritos", pese a que el equipo que tienen es "muy bueno", y admitió que para el torneo el combinado ruso es el "más completo" porque cuenta con una nómina de jugadores "impresionante".



España disputará la fase final de la Copa Davis en la sede de Madrid, dónde se medirá en la ronda de grupos con Ecuador y Rusia.



"Rusia, por ranking, es el equipo más completo y el rival más fuerte, porque vienen con el jugador más en forma, Daniil Medvedev, y además tienen a Andrey Rublev, Karen Khachanov y Aslan Karatsev. Tienen un equipo impresionante", confesó Bruguera, en conferencia de prensa.



Para esta Copa Davis, Bruguera ha convocado a Carlos Alcaraz, Pablo Carreño, Roberto Bautista, Feliciano López y Marcel Granollers.





?? #CopaDavis Bruguera: "No soy de hacer cábalas, lo único que depende de nosotros es dar el máximo"



??@DavisCup | #DavisCupFinalshttps://t.co/T2aCyzkTD9 — Tenis España (@RFETenis) November 23, 2021





"No hay ningún problema por tener un equipo como el que tenemos. Evidentemente cuando tienes a Rafa Nadal, que es el mejor jugador de la historia de la Davis, pasas a ser directamente favorito pero aún así tenemos un equipo fuerte y muy bueno. Los jugadores que tenemos tienen mucha calidad y para mi es bueno poder elegir entre tanto nivel. Sería peor tener que conformarte con poner lo que puedas", dijo.



España, ganadora en 2019, defenderá su titulo de nuevo en Madrid, dónde espera contar con el apoyo de la afición durante los días que dure la competición.



"La pandemia siempre condiciona pero todos los jugadores han regularizado ya esto. Por lo demás las condiciones son iguales. Es altura, la superficie es la misma y el bote es prácticamente igual. Tenemos un equipo muy fuerte, muy bueno y lucharemos por lo máximo que podemos", apuntó.



"No soy de hacer cábalas de si haces esto pasa una cosa u otra. Intentaré dar lo máximo que podamos ante Ecuador y Rusia, es lo que depende de nosotros, y después si pasas primero o no ya veremos", finalizó.