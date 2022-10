Acuerdo histórico en el mundo del tenis para que la Davis forme parte del calendario ATP

La ATP, la Federación Internacional de Tenis (ITF) y Kosmos Tennis han alcanzado un acuerdo estratégico para apoyar la Davis Cup by Rakuten a partir de 2023.

De esta manera, la ATP contará con dos asientos de seis en el nuevo Comité de la Copa Davis junto a la ITF y Kosmos, promotores de la competición. El acuerdo reúne de forma oficial a la ATP y la ITF con la Copa Davis por primera vez en la historia.

The partnership officially brings ATP and ITF together across Davis Cup for the first time in history in a combined effort to maximise the success of the historic team competition as the men’s World Cup of Tennis.



