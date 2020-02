El VAR: puntos, partidos y clasificación

La primera temporada de LaLiga Santander en la que se está utilizando el VAR no está exenta de polémica. El sistema de videoarbitraje está encontrando defensores, pero también muchos detractores, tanto en los profesionales –jugadores y entrenadores-, como en los medios de comunicación y en el seno de la afición.

Es necesario indicar que el VAR no es un método de arbitraje perfecto. El arbitraje perfecto no existe y siempre habrá un margen de error. Otro de los puntos que genera controversia con el VAR es todo el tiempo que se dilata en ocasiones la toma de decisiones. Desde que se juega en España con el VAR es muy común ver partidos con períodos finales de descuento de 5, 6 y 7 minutos. Estas demoras deberían servir para que todos, profesionales y no profesionales, nos concienciemos de la dificultad que entraña arbitrar un partido de fútbol, puesto que hay decisiones que exigen varios minutos de revisiones y varias repeticiones a cámara lenta y, aun así, hay dudas.

EQUIPOS BENEFICIADOS Y PERJUDICADOS POR LAS INTERVENCIONES DEL VAR

Lo primero que es necesario señalar es que, al hablar de “beneficiar”, no nos referimos a que algún equipo haya obtenido el favor de los árbitros, sino todo lo contrario. Lo que quiere decir es que esos equipos se vieron perjudicados al ver cómo, por ejemplo, se les anulaba un gol legal o cómo el árbitro señalaba una pena máxima que no lo era, vieron como el sistema VAR sirvió para corregir el error de apreciación del colegiado y hacer prevalecer la decisión más justa.

Uno de los principales beneficiados de la instauración del VAR es el FC Barcelona. El club catalán, de no existir el VAR, seguiría 2º en la tabla, pero su desventaja con respecto al Real Madrid sería de 5 puntos, una distancia bastante considerable, en vez del punto que separan a ambos clubes en la actualidad.

Es curioso que el Atleti, a pesar de que tendría 1 punto más, caería una plaza en la clasificación en detrimento del Valencia. El Getafe, sin VAR, sería 4º y no 3º y tendría 1 punto menos. Otro de los equipos que debe estar agradecidos al VAR es el Sevilla que ocupa la 5º plaza, pero sin el uso de la tecnología sería 7º y estaría fuera de los puestos europeos. Algo similar le ocurre al Villarreal, al que los 3 puntos que justamente le ha otorgado el VAR le sirven para ser 6º y estar en puestos de Europa League. En la zona baja el Celta ha podido salir del descenso, sin embargo, tendría los mismos puntos -21- que ahora. Saldría de la zona de peligro por la pérdida de 1 punto del Mallorca.

En cuanto a los equipos perjudicados, el Madrid tendría más renta sobre el Barça, 5 puntos; más leña al fuego de aquellos que defienden que los blancos reciben ayudas arbitrales. El Valencia es el equipo al que peor le ha venido el VAR, ya que le ha hecho perder 5 puntos y 4 posiciones. Estaría ocupando puestos de Champions, no como ahora, que está fuera de Europa. El Athletic tendría mucho más a mano poder meterse en la Europa League.