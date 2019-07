La recomendación musical de Rufián a Zidane tras su vuelta al Real Madrid

Los cuatro primeros partidos del técnico francés, Zinedine Zidane, ha tenido un balance negativo con una sola victoria ante el Arsenal tras empatar y ganar en los penaltis. Los otros tres encuentros, ante el Bayern de Múnich, Tottenham y Atlético de Madrid, han terminado con tres derrotas que han cuestionado los primeros compases de la segunda era Zidane como entrenador del Real Madrid.

Gabriel Rufián no ha pasado por alto los últimos resultados del Real Madrid y ha publicado un tuit en el que cuestiona la figura de Zidane y se puede leer lo siguiente: “'Al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver.' Que alguien le pase esto de Sabina a Zidane”.

'Al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver.'



Que alguien le pase esto de Sabina a Zidane. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 30, 2019

El diputado de ERC recuerda una conocida canción del cantante Joaquín Sabina en la que recomienda que “alguien le pase” la letra a Zidane para que posiblemente tome una decisión tras haber vuelto a ser el técnico del Real Madrid. La letra de Sabina viene a decir algo así como el mítico refrán de “segundas partes nunca fueron buenas”.

Esa parte de la letra de la canción de Sabina dice lo siguiente:



"El pecado una página web

En comala comprendí

Que al lugar donde has sido feliz

No debieras tratar de volver

Cuando en vuelo regular

Pisé el cielo de madrid

Me esperaba una recién casada

Que no se acordaba de mí

Y desafiando el oleaje"

El Real Madrid ha perdido 0-1 ante el Tottenham y esta derrota ha agudizado su crisis veraniega de resultados. El equipo de Zidane sólo mostró detalles positivos en la figura de Keylor Navas, que completó una actuación excepcional.

Después de la humillación de Nueva Jersey, un 3-7 para el recuerdo a favor del Atlético de Madrid, los hombres de Zinedine Zidane tenían frente al conjunto inglés su primera oportunidad de recuperar el crédito perdido en sólo 90 minutos para el olvido, y no han sabido aprovecharla.