Zidane tras el partido ante el Tottenham: "Tengo un equipazo, pero no estamos listos"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, mostró gran "confianza" en sus jugadores pese a caer ante el Tottenham (0-1) en la Audi Cup y afirmó que necesitan "ganar un partido" después de tres derrotas y un empate en lo que va de pretemporada: "sólo falta eso".

"Estuvimos mejor (que ante el Atlético) y lo que tenemos que hacer es seguir mejorando cada día. No podemos estar contentos por la derrota, pero estuvimos mejor en todos los aspectos. Hay que ser positivos", dijo el técnico francés. "No es un buen momento porque perder no es agradable, pero no vamos a perder la confianza porque el año es muy largo", añadió.

Preguntado por los posibles fichajes, Zidane fue realmente prudente. "Nosotros somos los que estamos, no hay que darle más vueltas. Pueden cambiar cosas hasta el 31 de agosto, pero yo confío en mis jugadores. No hay que estar preocupado, nadie me va a quitar lo que nosotros vamos a hacer este año", auguró el francés.

"Sé que es complicado, acabamos una temporada difícil y empezamos otra difícil (...) Yo tengo un equipazo, pero no estamos listos, se ve. Ahora vamos a recuperar más juego y más confianza. Lo que necesitamos hoy en día es ganar un partido. Nos falta sólo eso", espetó.

Por otro lado, Zidane dijo que "desconoce" el futuro de James y ni tan siquiera se atrevió a contestar si quiere al colombiano en su plantilla. "No sé lo que va a pasar. Estamos aquí entrenando, jugando y pienso sólo en eso. No estoy en eso, yo estoy aquí y con mis jugadores aquí y nada más", comentó sobre el cafetero, que sigue en la órbita del Atlético.

Otro de los nombres propios fue Courtois, que no jugó por lesión este martes y la semana pasada dijo que "está claro" quién es el "número uno" en la portería. "Todo está claro para todos, pero Keylor ha hecho un gran partido hoy y ya está. Lo que dijo Courtois el otro día hay que verlo, no creo que haya un jugador en el Real Madrid que tenga la titularidad garantizada", apuntó.

"Lo que tienen que hacer todos es estar preparados. Hoy hay que hablar de los que están aquí y Keylor lo hizo bastante bien", sentenció Zidane, que echó un capote a Bale. "No ha viajado porque no se sentía bien y hablando con los médicos lo mejor era que se quedase en Madrid. Está entrenando allí, es una decisión conjunta y ya está", finalizó.