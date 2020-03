Paco Sanz, hijo de Lorenzo, ingresado por coronavirus

Paco Sanz, hijo de Lorenzo Sanz, se encuentra ingresado en el Hospital Vithas Nisa Pardo de Aravaca por coronavirus, con una neumonía de primer grado, según informó a Efe su hermano Fernando Sanz.

Después de varios días con fiebre y dos visitas al hospital sin quedarse ingresado, al sufrir un empeoramiento en su estado, en un primer momento fue atendido en la UCI del hospital antes de quedarse en planta, donde ha respondido positivamente al tratamiento.

Paco, ex jugador de clubes como Real Oviedo, Racing de Santander y Mallorca y expresidente del Granada, fue quien llevó en su coche a su padre Lorenzo Sanz al hospital, antes de que falleciese por coronavirus. Sufre una neumonía de primer grado y su evolución es positiva.

SU PADRE FALLECIÓ EL SÁBADO

Paco Sanz ingresa por coronavirus después de que su padre Lorenzo muriera el pasado sábado tras infectarse por el virus. El ex presidente del Real Madrid se encontraba ingresado desde el pasado martes en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Su hijo Fernando Sanz decía ese mismo martes en El Partidazo de COPE que su padre ya llevaba ocho días tomando paracetamol para intentar lidiar con la fiebre que presentaba pero que "por no colapsar el sistema, no ha querido ir antes al hospital".