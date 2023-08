La ONU pide que el 'caso Rubiales' sea un "punto de inflexión" contra los abusos en el deporte

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó hoy su solidaridad con la futbolista española Jennifer Hermoso y su esperanza en que este caso "marque un punto de inflexión" en el mundo del deporte, donde las mujeres "siguen siendo objeto de acoso sexual y abusos".



"Todos tenemos la responsabilidad de denunciarlos, de luchar contra ellos, y nos unimos a Jenni Hermoso y a todos los que están trabajando para poner fin al sexismo y a los abusos en el deporte", indicó Türk en un mensaje en la red social X.

Women in sport continue to face sexual harassment and abuse – every one of us has the responsibility to call out and challenge such abuse. We join Spain’s Jenni Hermoso and all those working to end abuse & sexism in sport. Make this a turning point. #SeAcabo - @volker_turk