Las imágenes de una jornada histórica para Pepe Domingo Castaño en Londres

Este jueves, Pepe Domingo Castaño ha vivido un día histórico. El bautizado cariñosamente por Paco González como 'Pepe World Tour' ha viajado hasta Londres para que la Leyenda de 'Tiempo de Juego' firme su libro 'Hasta que se acaben las palabras'. El equipo del programa ha querido acompañar a Pepe en este viaje, que ha arrancado a primera hora de la mañana, en un avión rumbo a la capital británica.

En primer lugar, todo el equipo ha sido recibido por el embajador de España en Londres, José Pascual Marco, con quien han compartido una agradable charla. El día ha continuado en Arros QD, el restaurante de tres estrellas Michelín Quique Dacosta. Pepe Domingo Castaño y Paco González han tenido el placer de conocer, de primera mano, los secretos de la cocina del chef y, todo el equipo, ha podido degustar una variedad de paellas.





Después ha llegado el momento más emotivo y esperado, la firma de libros. Paco agradecía a todos los presentes, por haber acudido a la cita y presentaba a Pepe, que decía unas bonitas palabras antes de conocer a los lectores. "No se que hago aquí realmente, en Londres. Me dicen hace un año, cuando estaba escribiendo la segunda parte del libro que iba a presentarlo alguna vez en Londres y no me lo habría creído", comenzaba diciendo el autor de 'Hasta que se me acaben las palabras".

"Pero estoy aquí, rodeado de un montón de gente, ansiosa de que le firme el libro y con un cariño grande a COPE, a la radio y a la vida, que son palabras para mi mágicas. Gracias a Paloma García Ovejero, que es la que ha creado este lío. Gracias a Quique Dacosta que se ha volcado con esta idea. Gracias a la vida que me ha dado tanto", ha añadido. Palabras tras las cuales los presentes han roto en aplausos y han coreado el nombre de Pepe.

La Leyenda de 'Tiempo de Juego' ha podido conocer a multitud de lectores que se han acercado al restaurante de Quique para compartir esta cita tan emocionante. Además, Pepe ha charlado en directo con Ángel Expósito en 'La Linterna' para compartir sus primeras impresiones durante la firma de libros.