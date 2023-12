Escalada.- Alberto Ginés, sobre París 2024: "Si no cambio nada en tres años, es que algo estoy haciendo mal"

El campeón de escalada en Tokio 2020 ha hablado con Europa Press sobre su futuro

El escalador español Alberto Ginés ha indicado que "algo" estaría "haciendo mal" en su preparación si no cambia "nada" en los tres años de diferencia que hay entre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021 por culpa de la pandemia y donde él fue campeón, y los próximos Juegos de París 2024.

"Supongo que, si no cambio nada en tres años, es que algo estoy haciendo mal. Pero diría que nada fuera del crecimiento normal de una persona. También yo tenía 18 años y ahora tengo 21. No sé, he crecido como persona, he pasado también por muchas cosas que me han hecho madurar un poco más, evolucionar. Pero diría que mi vida en general es muy parecida", ha dicho Ginés durante una entrevista con Europa Press.

En este contexto, el deportista cacereño ha descrito como "un poco complicado" el periodo de tiempo transcurrido desde que ganó aquel oro en la capital de Japón hasta ahora. "El primer año tuve que aprender a lidiar con la nueva presión de ser campeón olímpico, luego me lesioné y este año el invierno ha sido muy malo", ha admitido al respecto.

"En general toda temporada ha sido bastante mala, muy irregular, hacía resultados muy buenos y luego hacía cuatro muy malos. Al final he conseguido recuperar sensaciones y volver a estar en mi mejor forma, así que intentaremos seguir en ese camino de trabajo y que todo vaya muy bien el año que viene", ha augurado Ginés, que recientemente entregó un premio durante la XVIII Gala del Comité Olímpico Español (COE).

"Es verdad que siento o sé que hay mucha gente, sobre todo los que no siguen mucho la escalada, que dirán: 'Si Alberto ganó en 2021, pues en 2024 también va a ganar'. Y es posible, pero el formato ha cambiado, hay gente nueva, yo he cambiado y todo ha cambiado, son muchos años de diferencia. Ojalá que gane otro oro, pero nada está asegurado", ha avisado.

Por último, ha mostrado curiosidad por saber cómo serán los Juegos de París, ya una vez superada la pandemia de covid. "Mi normalidad son los juegos de Tokio, entonces no tengo ni idea. Si consigo ir, con todo el público y tal, a ver cómo afecta. Yo creo que todo sumará, sentir el cariño de la gente tiene que ser muy guay", ha concluido Ginés.