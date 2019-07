Megan Rapinoe acusa a Trump de excluir a la gente: “A gente como yo y a gente de color”

La futbolista estrella de la selección estadounidense, Megan Rapinoe, ha sido la encargada de dedicar unas palabras a la afición tras ganar el Mundial de fútbol femenino. La polémica jugadora ha protagonizado un discurso en el que ha resaltado el papel de la mujer en el deporte y además se ha referido directamente al presidente Donald Trump, asegurando que ni ella ni sus compañeras irán a la Casa Blanca a brindar el título; protocolo habitual de los deportistas cuando ganan un título en el país americano.

Cuando ganaron la final ante la selección de Países Bajos, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció la celebración este miércoles de un desfile por las calles de Manhattan en honor a la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, y así se ha celebrado. "Dentro y fuera del campo, este equipo representa lo mejor de Nueva York y nuestra Nación. La confianza, la destreza y la perseverancia de la Selección Nacional de Fútbol Femenino de los Estados Unidos. Son una inspiración para todos los que los ven", destacó este domingo el alcalde de Blasio en un comunicado.

��️ “Sí, practicamos deporte. Sí, jugamos al fútbol. Sí, somos atletas femeninas. Pero la realidad es que somos mucho más que eso. Vosotros sois mucho más que eso".



Vaya discurso el que acaba de dar Megan Rapinoe desde el Ayuntamiento de Nueva York. #USWNTpic.twitter.com/YoILLLVmHE — Daniel Lucena (@Danilugoce) 10 de julio de 2019

Tras el desfile, Megan Rapinoe ha dado un discurso multitudinario en el que ha agradecido a su equipo el esfuerzo por lo que han conseguido. “No hay nada que este equipo no pueda enfrentar. Tenemos tattoos, trenzas, pelo morado. Somos blancas, negras... No puedo estar más orgullosa de ser una de las capitanas de este equipo”.

Así se ha dirigido también a la afición para que no tengan miedo a afrontarse a nada en la vida: “No hay un lugar mejor en el que quisiera estar como este equipo. Ni siquiera en la carrera presidencial. Estoy ocupada, lo siento. Tenemos que ser mejores. Tenemos que amar más y odiar menos. Escuchar más y hablar menos. Es nuestra responsabilidad hacer de este mundo un lugar mejor. Haced lo que podáis, lo que tengáis que hacer. No os encerréis en vosotros mismos”.

La jugadora ha dado también una entrevista en la televisión estadounidense en la que se ha dirigido directamente a Trump: “Tu mensaje es excluir a la gente. Me estás excluyendo a mí, excluyendo a gente como yo, excluyendo a gente de color. Estás excluyendo a americanos que podrían apoyarte. Creo que nos estás trasladando a una era que no fue buena para todo el mundo. Quizá América es grande para algunas personas ahora mismo, pero no es buena para suficientes americanos en este mundo, y creo que todos tenemos una gran responsabilidad. Tú tienes una gran responsabilidad como presidente de este país de preocuparte por cada persona y lo tienes que hacer mejor para todos”.