Ciclismo.- Aleix Espargaró regresa a la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano con Juanjo Lobato

El piloto de MotoGP Aleix Espargaró participará en la 23ª edición de la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano, que se celebrará del 29 al 31 de marzo y en la que se darán cita más de un millar de corredores, formando pareja con el exciclista Juanjo Lobato, que puso fin a su carrera profesional en 2023.

"Es una pareja soñada. Aleix está enamorado del ciclismo y es una suerte que una su participación a la de Juanjo Lobato. Estamos seguros de que subirán al cajón en alguna de las etapas. Vamos a tener una edición muy competitiva", indicó el responsable de la organización Juanjo Planells.

En su participación en 2021, Aleix ya logró firmar una tercera plaza junto a Oliver Avilés, y ahora buscará subirse de nuevo al podio junto a Lobato. Profesional desde 2011 en el equipo Andalucía-Caja Granada, el gaditano militó en Euskaltel Euskadi, Movistar, Team LottoNL-Jumbo y Nippo-Vini Fantini antes de regresar en 2020 a Euskaltel-Euskadi, donde se retiró.

Lobato disputó siete Grandes Vueltas -un Tour de Francia, dos Giros de Italia y cuatro Vueltas a España- y logró 15 triunfos como profesional, entre los que destacan sus victorias en el Tour Down Under, la Vuelta a Andalucía o el Dubai Tour. Esta vez, apenas unos meses después de su retirada, se estrenará en la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano.

"Es la primera vez que compito en una prueba de mountain bike y estoy muy ilusionado. Tengo muchas ganas de poder rodar por Ibiza y comprobar si todo lo que Aleix y Morcillo me han contado de la isla y de la prueba es cierto. La pintan muy bien y hacen que tengas ganas de vivirlo por ti mismo", indicó Lobato.