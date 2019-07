Antoñito Ruiz y Miguelito nos hablan de los grandes cambios que ha habido en su profesión

¿Por qué os llaman por el diminutivo? “Por estatura... Y por Alfredo Duro y Steve McManaman. Incluso mi hijo me ha llamado Miguelito. “Le toca a Miguelito”, me ha dicho dos o tres veces

MIGUELITO: “En septiembre empezaré mi vigesimosegunda temporada”

ANTOÑITO: “Yo empecé en mayo del 86. A hacer el Atleti en la 87/88”

“La gente ve una cosa que puede envidiar... Para mí lo envidiable es trabajar con la pasión que trabajamos y trabajar con nuestros amigos. Es un lujo impagable”

MIGUELITO: “El ambiente que se vive aquí, yo creo que es único. Soy un privilegiado y lo sé”

ANTOÑITO: “La exigencia se la pone cada uno. Pedro Sardina me enseñó a meterle mucha pasión y exigirte a ti mismo. Para mí, este trabajo es una bendición”

ANTOÑITO: “Este oficio no tiene horario. A mí en la época de Gil me llamaban de madrugada para decirme 'Antonio, mañana tienes que ir porque van a echar a este'

MIGUELITO: “Si con 17/18 años me dicen '¿Te imaginas cubrir todo lo que has cubierto? Evidentemente lo hubiera firmado. No cambio mi trabajo por nada”

“En los grupos de whatsapp, los fines de semana los colegas dicen '¿Barbacoa dónde?' Evidentemente, en eso no estamos”

ANTOÑITO: “Yo diría casi que es otro oficio. Soy reportero por pasión y por oficio. El oficio de reporterismo, como yo empecé a hacerlo, está extinguido desde hace mucho tiempo como”

“Ahora te van dirigiendo los clubes la información como ellos quieren”

MIGUELITO: “Yo donde más sufro es en los partidos. Antes, en un estadio te podías mover a pie de césped”

“Para mí era el momento de la semana cuando acababa un partido y te podías meter. Tú pensabas que el árbitro le había perjudicado al Madrid e ibas a buscar al jugador que sabías que salía caliente del campo y te metía una rajada. Eso era periodismo”

“Ha habido partido de Champions en el Bernabéu en los que yo he salido personalizando a cinco o seis jugadores del Madrid. Eso es absolutamente impensable”

ANTOÑITO: “Yo me iba a casa de Futre y le hacía las entrevistas en su casa”

“Yo tengo buenos amigos: Futre, Kiko, Kun Agüero...”

¿Qué puedes hacer para conocer a Joao Félix? “Ahora no puedo hacer nada, porque ya no viajas con ellos. No puedes acercarte a ellos. Hay jugadores de la actual plantilla con los que yo salía a cenar y comer. Ahora tienes otras vías de acceso a ellos”

“Joao Félix no te va a atender salvo que lo decida un jefe de prensa”

MIGUELITO: ¿Qué puedes hacer para tener en tu agenda el teléfono de Hazard? “Es prácticamente imposible. Como mucho acercarte a tu entorno. Antes la información del vestuario era una tormenta permanente. Incluso librando te podía llegar información al móvil y sin preguntar”

ANTOÑITO: “Yo he tenido un código muy importante en mi relación con los futbolistas. Para mí, antes que el futbolista está la persona. Yo nunca he contado nada que pertenezca al entorno privado del futbolista”

“Veo periodistas que se meten con la vida privada de los futbolistas y no lo entiendo. Porque no tienen ningún derecho y no sé qué les da”

MIGUELITO: “Hay que respetar también quién te lo cuenta. A veces asisto a compañeros que directamente dicen quién se lo ha contado. Si alguien ha confiado en contarme una información, jamás se me pasará por la cabeza traicionarle. Ni con una pistola en la cabeza”

“Si tuviérais que elegir el mejor momento que habéis vivido... “Sudáfrica. Es un Mundial y fue un mes espectacular. Con una cercanía a los futbolistas, consiguiendo entrevistas y pasándolo en grande”

ANTOÑITO: “Si tuviérais que elegir el mejor momento que habéis vivido... “Tengo muchos: Sobre todo el doblete de la 95/96 y también la primera Eurocopa en Austria y Viena, donde tuvimos la primera entrevista en el campo con Fernando Torres”

“Ver a España ganar una Copa del Mundo pensé que sería algo que nunca vería”

“Viajar todos los fines de semana pesa, pero si llevas mucho tiempo estás acostumbrado a que tu fin de semana sea un miércoles”

MIGUELITO: “Tengo interiorizado lo de trabajar los fines de semana, además como soy un privilegiado no me puedo quejar”

ANTOÑITO: “Gracias al fútbol hemos conocidos lugares que jamás hubiésemos visto si fuésemos turistas”