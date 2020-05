Harvick se llevó la victoria en el regreso de la NASCAR

Kevin Harvick venció a Alex Bowman y ganó la primera carrera de NASCAR, en el regreso de esta serie a las carreras reales, después de una suspensión por la pandemia del coronavirus.

Las tribunas estaban completamente vacías. Todos los pilotos e integrantes de los equipos llevaban cubiertas faciales, algunos con los logotipos del equipo, otros optando por máscaras médicas desechables.

Las actividades de la serie NASCAR regresaron tras 10 semanas sin competición.

"Quiero agradecer a todos los elementos que conforman la serie NASCAR y a todos los equipos por dejarnos hacer lo que hacemos", dijo Harvick.

"No pensé que fuera a ser tan diferente, pero aquí está todo silencioso. Extrañamos a los aficionados".

NASCAR desarrolló un plan de salud aprobado por funcionarios en Carolina del Sur y Carolina del Norte y programó siete carreras en los siguientes 11 días en dos pistas.

A medida que otros estados comenzaron a abrir la economía, la serie incluyó más carreras para llenar el calendario con 20 eventos en siete estados del sur desde ahora hasta el 21 de junio.

No habrá espectadores al menos hasta esa fecha.

Entre las medidas adoptadas, se requirió que los equipos presentaran listas por adelantado con sólo 16 miembros asignados por auto.

Los nombres estaban en una lista en un punto de control al final de un camino justo al lado de la autopista Harry Byrd y todos los que pasaban tenían su temperatura controlada y registrada antes de que pudieran entrar.

NASCAR no tuvo que rechazar a nadie, y los 40 pilotos fueron autorizados para competir.

La serie NASCAR se ha negado a hacer las pruebas de coronavirus para garantizar que esos test lleguen a los necesitados.

Entre los que pudieron ingresar estaban Ryan Newman, de regreso por primera vez desde que sufrió una lesión en la cabeza exactamente hace tres meses en un accidente en la última vuelta de las 500 Millas de Daytona.

Newman se perdió sólo tres carreras debido al cierre de NASCAR y terminó décimo quinto en su regreso.

También en el campo estaba Matt Kenseth, quien a los 48 años era el piloto con más edad en Darlington y corrió por primera vez desde el final de la temporada 2018.

Kenseth fue sacado de su retiro por Chip Ganassi cuando Kyle Larson fue despedido por un insulto racial durante un evento de iRacing que mantuvo a NASCAR ocupado cuando las carreras estaban en espera. Kenseth terminó décimo.

El siete veces campeón Jimmie Johnson se estrelló mientras lideraba en la última vuelta de la primera etapa, un mejor resultado que el pobre Ricky Stenhouse Jr., quien apenas logró salir del segundo turno antes de estrellarse. Stenhouse nunca terminó una sola vuelta y terminó último.

Bowman, quien firmó una extensión de contrato de un año con Hendrick Motorsports el sábado, fue segundo.

Kurt Busch, ganador del final más cercano en la historia de Darlington, fue tercero para Ganassi.

Chase Elliott le dio a Hendrick dos autos entre los cuatro primeros. Denny Hamlin fue el mejor piloto de Toyota en quinto lugar para Joe Gibbs Racing, un puesto por delante de su compañero de equipo Martin Truex Jr.

Tyler Reddick, un novato con Richard Childress Racing, fue séptimo en "The Track Too Tough To Tame".

Erik Jones, ganador de los Southern 500 aquí en septiembre pasado, fue octavo y John Hunter Nemechek fue el segundo novato dentro del top 10 en una de las pistas más técnicas del circuito.

Fue la victoria número 50 de su carrera para Harvick. Ganador anterior en Darlington, Harvick lideró 159 de las 293 vueltas.

Harvick empató al miembro del Salón de la Fama Junior Johnson y Ned Jarrett por el décimo segundo lugar en la lista de victorias de todos los tiempos de NASCAR.