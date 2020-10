Carlos Sainz, en El Partidazo de COPE: "No me puedo quejar de año, pero 2020 lo borraría del calendario"

Este viernes, Carlos Sainz fue protagonista por haber recibido el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020. Al piloto madrileño se le vio emocionado dedicando un esperanzador discurso a los jóvenes: "Suelo tener los ojos rojos siempre, aunque a veces, uno está contento y emocionado... ¡pero tampoco el día que más en mi vida!" reconocía después, este viernes, en El Partidazo de COPE en la conversación mantenida con Joseba Larrañaga.

Sainz reconoció que ganar este mérito estaba en su lista de deseos: "Todos los deportistas soñamos, como he dicho en el discurso, y claro, ¿por qué no? Claro que había soñado con ganar el Princesa de Asturias. Sé que alguna vez estuve en la final, pero no pudo ser. Es una decisión muy difícil la del Jurado. Hoy he tenido la suerte de estar, pero seguro que también lo merecían muchos deportistas".

Carlos Sainz ganó, por primera vez, en 1981. Fue justo el año en que el Rey Felipe VI dio su primer discurso en unos Premios Príncipe de Asturias. Una efeméride que ha sido recordada durante la ceremonia y que comentó el piloto madrileño en Cope: "Hoy recordaba que el 40 aniversario, en el año 81, cuando empezó todo esto, y es cierto. Hay cierto paralelismo entre las dos situaciones".

Además, confesó que su discurso, que ha tenido muy buena acogida, no lo ha tenido cerrado prácticamente hasta el último momento: "Cuando vas enseñando el discurso, todo el mundo opina, y hasta el último minuto he estado pensado si decía algo o no lo decía. Cuando no eres profesional de la comunicación es difícil".

"Borraría 2020 del calendario"

El año 2020 ha sido muy bueno para Carlos Sainz, que comenzó con su gran triunfo en el Rally Dakar y después fue elegido mejor piloto de la historia de los rallys, pero su reacción fue en otro sentido: "No me quejo pero, sinceramente, es un año que lo borraría del calendario. No me gustaría que hubiera existido. Soy optimista, veo el vaso medio lleno y pienso que todo esto va a pasar, pero está siendo un año duro", comentó en alusión a la pandemia de coronavirus que afecta al mundo entero.

Por eso, insistió en que su mensaje en el Hotel de la Reconquista de Oviedo " lo que quería era dar era de dar las gracias pero sobre todo, animar a la gente joven, que lo está pasando tan mal. Y darles un mensaje de ánimo de que los sueños se cumplen pero pero hay que pelear y luchar por ellos".

Por su cabeza ya pasan planes para 2021: "Ya estoy un poco pensando en el Dakar de enero".