Carlos Sainz, a los jóvenes: "Los sueños se pueden cumplir, evitad el remordimiento de no haberlo intentado"

El piloto madrileño Carlos Sainz se acordó de los jóvenes en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2020.

"Os animo a que persigais vuestros sueños con confianza, a que luchéis por ellos, a que la ilusión os guíe en vuestras decisiones. Que el esfuerzo, el sacrificio y la valentía sean vuestra bandera", dijo Sainz en la ceremonia, sin público, en el Hotel de la Reconquista de Oviedo.

"No será fácil. No os lo van a regalar. Pero recordar que los sueños se pueden cumplir. Y, sobre todo, evitad el remordimiento de no haberlo intentado", dijo Carlos Sainz emocionado, tras recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Todavía mandó un mensaje más, dirigido a los veteranos: "Escuchad con atención y respeto a los veteranos, a quienes también animo a adaptarse a los nuevos tiempos y a seguir activos disfrutando con pasión de la vida".

Mensaje para todos los aficionados españoles y la Familia Real

Carlos Sainz se dirigió a todos los españoles que le siguen apoyando: "En este año tan complicado quiero hacer partícipes de este premio a todos los españoles y compartir con ellos mi sentimiento de alegría y agradecimiento. A lo largo de mi carrera deportiva he vivido momentos difíciles que siempre he podido superar con la ayuda y el calor de la afición".

Tuvo unas palabras para la Familia Real: "Agradezco el apoyo incondicional y cariño que durante tantísimos años han mostrado al deporte en general y a todos los deportistas españoles en particular. La Casa Real ha sido y sigue siendo nuestro mejor embajador".

Carlos Sainz, nacido en 1962 (tiene 58 años y sigue en activo) participó en 1980 en su primer Rally, y sumó su primera victoria en 1981. Actualmente, 30 años después de su debut, compite en el Rally Dakar, llegando a sumar cuatro victorias de etapa en la prueba disputada en 2020.

Todos los premios Príncipe / Princesa de Asturias de los Deportes

* (en negrita, deportistas españoles)

1987 Sebastian Coe, atleta

1988 Juan Antonio Samaranch, Presidente del COI

1989 Severiano Ballesteros, golfista

1990 Sito Pons, piloto de motociclismo

1991 Serguéi Bubka, atleta

1992 Miguel Induráin, ciclista

1993 Javier Sotomayor, atleta

1994 Martina Navratilova, tenista

1995 Hassiba Boulmerka, atleta

1996 Carl Lewis, atleta

1997 Equipo español de maratón, atletismo

1998 Arantxa Sánchez Vicario,tenista

1999 Steffi Graf, tenista

2000 Lance Armstrong, ciclista

2001 Manel Estiarte, jugador de waterpolo

2002 Selección de fútbol de Brasil

2003 Tour de Francia, competición ciclista

2004 Hicham El Guerrouj, atleta

2005 Fernando Alonso, piloto de F1

2006 Selección española de baloncesto

2007 Michael Schumacher, piloto de F1

2008 Rafael Nadal, tenista

2009 Yelena Isinbáyeva, atleta

2010 Selección española de fútbol de España

2011 ​Haile Gebrselassie, atleta

2012 ​Iker Casillas y Xavi Hernández, futbolistas

2013 José María Olazábal, golfista

2014 Maratón de Nueva York

2015 Pau Gasol y Marc Gasol, jugadores de baloncesto

2016 ​Javier Gómez Noya, triatleta

2017 Selección de rugby de Nueva Zelanda

2018 Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki, alpinistas

2019 Lindsey Vonn, esquí alpino

2020 Carlos Sainz, piloto de rallys