Alonso: "El objetivo es que los dos Toyota acaben primeros"

El piloto español Fernando Alonso ha asegurado que el "objetivo" este domingo en las 6 Horas de Fuji, cuarta prueba del Mundial de Resistencia (WEC), será que los dos coches de Toyota Gazoo Racing acaben "primeros", y ha explicado que está "confiado" en poder conseguir un buen resultado.

"Mañana el objetivo es acabar los dos coches los dos primeros otra vez. Creo que es posible", señaló tras la sesión de calificación, cuando todavía no era oficial la sanción al Toyota 7, aunque el equipo le comentó que existía "esta investigación".

Además, reconoció que su vuelta "fue buena", a pesar de tener un solo intento. "Intenté no cometer muchos errores, hacer una vuelta limpia. Seb -Buemi- intentó rematar la faena, estuvimos cerca; primero una décima delante, luego 91 milésimas detrás. Estuvo muy apretado, pero la carrera es mañana. Estoy bastante confiado", apuntó.

Tampoco lamentó el error del suizo Sébastien Buemi al saltarse los límites de la pista. "Tampoco hicimos la pole en Silverstone o en Spa y ganamos todos las carreras todos los domingos. Mientras tengamos ese potencial los domingos no importa mucho", indicó.

Sobre el hecho de haber marcado el mejor tiempo este sábado, el asturiano cree que "no cambia mucho". "En estas carreras de resistencia, hacer la pole para lo único que cuenta es para el punto que te dan para el campeonato. Empezar primero o segundo una carrera de seis horas no suele cambiar demasiado para el resultado final. Los 25 puntos mañana son lo más importante", manifestó.

"He tenido muy buenas medias en Le Mans, creo que he sido el piloto con la media más baja, y también en Silverstone. Llevo dos carreras bastante constante en relevos de larga duración y mañana trataremos de repetir ese tipo de prestaciones", continuó.

Sí mostró más preocupación por las condiciones climatológicas. "Hemos sido muy rápidos todo el fin de semana, la gestión del tráfico la hemos hecho bien. La previsión es de lluvia para la salida, no hemos rodado en lluvia en todo el fin de semana. Yo no he rodado en lluvia con este coche, solo unas vueltas en Le Mans. Mañana hay que estar atentos, será una aventura", expuso.

"El circuito me gusta. Es un circuito corto, donde habrá mucho tráfico, porque son cuatro kilómetros y 36 coches. Hay previsión de lluvia y hay que estar preparados para todo", concluyó.