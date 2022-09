Zarco, Dixon y Sasaki golpean primero en el estreno en Tailandia

En MotoGP Zarco consiguió mejorar su crono de la mañana, donde fue duodécimo, para establecer un 1:30.281 que le valió para comandar la tabla de tiempos en el Circuito Internacional de Chang por delante de otras dos Ducati, las del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia y el español Jorge Martín.

Tras las máquinas de Borgo Panigale terminó Marc Márquez (Repsol Honda), que fue el más rápido en la primera sesión y que no pudo recortar su crono matinal por la tarde. Tampoco lo logró el líder del campeonato, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), que concluyó la jornada en quinta posición.

El español Aleix Espargaró (Aprilia), tercero de la general, fue decimotercero y se quedó fuera de un 'Top 10' en el que sí entró Alex Rins (Suzuki), noveno. Las previsiones meteorológicas apuntan a que lloverá el sábado por la mañana, por lo que la combinada actual podría ser crucial.

A @pramacracing 1-3! ????



Friday free practice is complete! Will the rain continue to hold off tomorrow? ??#ThaiGP ???? pic.twitter.com/MKT32ZNLIU