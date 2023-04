Victoria y liderato para Bagnaia en Jerez

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) ha conquistado la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de España, cuarta cita del Mundial de motociclismo, un resultado que le permite recuperar el liderato de la categoría reina.

Con su segundo triunfo del año en domingo -tras el de Portugal-, más los dos al sprint -en el Algarve y en Austin-, 'Pecco' se convierte en nuevo líder de MotoGP, desplazando del primer lugar de la general del Mundial de Pilotos a su compatriota Marco Bezzecchi (Ducati), que no pudo acabar la carrera en Jerez tras irse al suelo en la curva 6 a falta de ocho vueltas.

Así, el vigente campeón del mundo encabezó un podio en el que le acompañaron el sudafricano Brad Binder (KTM), ganador de la carrera al sprint, y el australiano Jack Miller (KTM), que completó el doblete de KTM.

Todo en una carrera que vio la bandera roja en la primera vuelta tras un accidente en la curva 2 del francés Fabio Quartararo (Yamaha) en el que también se vieron implicados Bezzecchi y Miguel Oliveira (Aprilia). El galo quedó tendido en la grava antes de abandonar la zona por su propio pie, pero el portugués tuvo que pasar por el centro médico, donde confirmaron que se había dislocado el hombro, y no pudo tomar parte en la resalida.

'El Diablo' se vio obligado a cumplir una 'long lap' por la acción mientras Binder tomaba el mando. Joan Mir (Repsol Honda), que el sábado no pudo concluir en la carrera al esprint, se fue al suelo en el tercer giro, justo antes de que también abandonase, tras caerse, Álex Rins (Honda).

Al frente, Bagnaia y Miller peleaban por la segunda plaza y Binder trataba de escaparse. En la vuelta 15, el transalpino pudo al fin dar caza al sudafricano y ponerse al frente de la prueba, y con un ritmo endiablado comenzó a abrir hueco. Ya nadie pudo discutir su victoria, que le devolvía al liderato.

